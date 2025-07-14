В Ташкенте в одной из квартир обнаружили склад психотропных препаратов

По данным следствия, мужчина получил крупную партию психотропных средств от другого участника незаконной схемы, торгующего через мессенджер Telegram. Препараты были оставлены в тайнике на территории Сергелийского района, откуда он их и забрал. После реализации товара клиентам, он должен был передать своему «поставщику» 16 тысяч долларов.