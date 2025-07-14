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В Ташкенте в одной из квартир обнаружили склад психотропных препаратов

Vaib.uz (Узбекистан. 14 июля). В Янгихаётском районе столицы правоохранители обнаружили целый склад сильнодействующих медикаментов. В одной из съёмных квартир, в присутствии понятых, было изъято 16 249 таблеток препарата Zardex, предназначенных для последующей продажи. Как выяснилось, жильё арендовал 33-летний житель города Ахангаран.

Источник: Vaib.Uz

По данным следствия, мужчина получил крупную партию психотропных средств от другого участника незаконной схемы, торгующего через мессенджер Telegram. Препараты были оставлены в тайнике на территории Сергелийского района, откуда он их и забрал. После реализации товара клиентам, он должен был передать своему «поставщику» 16 тысяч долларов.

Как уточняют специалисты, препарат Zardex содержит вещество прегабалин, которое входит в перечень сильнодействующих и подлежит строгому контролю. Его незаконный оборот может привести к тяжёлым последствиям для здоровья.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 251−1 Уголовного кодекса — изготовление, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей сильнодействующие вещества. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители не исключают, что задержанный мог быть частью более широкой наркосети.