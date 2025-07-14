Молдавские пожарные едут бороться с огнем в Грецию

Так, в минувшем году миссия молдавских огнеборцев в Греции длилась с 16 июля по 15 августа. За это время команда спасателей приняла участие в тушении восьми крупных пожаров, провела 19 патрульных миссий в районах, подверженных риску распространения огня. Были также спасены три человека. По возвращении домой пожарные получили почетные дипломы от МВД.