Молдавские пожарные едут бороться с огнем в Грецию

Команда пожарных, специализирующихся на борьбе с лесными пожарами, 14 июля направляется в Грецию для участия в миссии предварительного позиционирования, оказывая поддержку греческим властям.
В Кишиневе по этому случаю прошла торжественная церемония развертывания пожарной команды.
Молдавские пожарные уже второе лето подряд присоединяются к европейским коллегам для борьбы с очагами природных пожаров в Греции.
Так, в минувшем году миссия молдавских огнеборцев в Греции длилась с 16 июля по 15 августа. За это время команда спасателей приняла участие в тушении восьми крупных пожаров, провела 19 патрульных миссий в районах, подверженных риску распространения огня. Были также спасены три человека. По возвращении домой пожарные получили почетные дипломы от МВД.
В нынешнем году лесные пожары снова бушуют в Греции, провоцируя массовую эвакуацию местных жителей и нанося урон туристической отрасли. Так, некоторое время назад огонь охватил юго-восток острова Крит, были эвакуированы тысячи человек. Распространению пожара способствовал ураганный ветер.
Сейчас Греция готовится ко второй крупной волне экстремально высоких температур воздуха, выше 40 градусов по Цельсию. Таким образом, риск возникновения пожаров прогнозируется в Аттике, центральной части страны, на Пелопоннесе и Эгейских островах.