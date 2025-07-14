В Татарстане на пенсионерку завели уголовное дело за выращивание мака

В ведомстве отметили, что операция «Мак-2025» будет реализована в республике в три этапа: с 8 по 17 июля, с 5 по 14 августа и с 9 по 18 сентября. Цель мероприятий — борьба с запрещенными растениями: их находят, уничтожают и предотвращают распространение.
Ранее мы писали, что в Камском Устье уничтожили поле с наркотическими растениями на площади 3 тыс. квадратов, а в Набережных Челнах — 170 кустов дикорастущей конопли.
Напоминаем, что неисполнение обязанности по ликвидации наркосодержащих растений (конопля, мак) влечет наложение штрафов: гражданам — до двух тысяч рублей, организациям — до 40 тысяч рублей.