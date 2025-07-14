В Татарстане на пенсионерку завели уголовное дело за выращивание мака

В ведомстве отметили, что операция «Мак-2025» будет реализована в республике в три этапа: с 8 по 17 июля, с 5 по 14 августа и с 9 по 18 сентября. Цель мероприятий — борьба с запрещенными растениями: их находят, уничтожают и предотвращают распространение.