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В Башкирии 35-летний пешеход погиб под колесами Nissan

В Башкирии водитель Nissan насмерть сбил 35-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамакском районе Башкирии произошла смертельная авария. Подробности трагедии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 13 июля на 12-м километре трассы Стерлитамак — Стерлибашево 33-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил 35-летнего пешехода. В результате наезда мужчина погиб на месте от полученных травм.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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