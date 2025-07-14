В Башкирии 35-летний пешеход погиб под колесами Nissan

В Стерлитамакском районе Башкирии произошла смертельная авария. Подробности трагедии сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, 13 июля на 12-м километре трассы Стерлитамак — Стерлибашево 33-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил 35-летнего пешехода. В результате наезда мужчина погиб на месте от полученных травм.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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