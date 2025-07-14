Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафе «Аланская кухня» сгорело в Краснодаре

На борьбу с огнем ушло около получаса.

Источник: ЧП Краснодар

В Краснодаре вечером 13 июля начался пожар в кафе «Аланская кухня», расположенного на улице Красных Партизан. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного пожарно-спасательного гарнизона в 21:57.

Спустя 7 минут первые подразделения уже были на месте происшествия. К тому моменту огонь разошелся на 60 кв.метров. На борьбу с открытым огнем ушло около получаса. На месте происшествия работали 14 человек.

В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее «Югополис» сообщал о пожаре в ресторане «Клево» на улице Красной в Краснодаре. Инцидент произошел ночью 11 июля. Первыми тушить огонь бросились охранники гостиницы «Москва». Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.