Кафе «Аланская кухня» сгорело в Краснодаре

В Краснодаре вечером 13 июля начался пожар в кафе «Аланская кухня», расположенного на улице Красных Партизан. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного пожарно-спасательного гарнизона в 21:57.
Спустя 7 минут первые подразделения уже были на месте происшествия. К тому моменту огонь разошелся на 60 кв.метров. На борьбу с открытым огнем ушло около получаса. На месте происшествия работали 14 человек.
В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Ранее «Югополис» сообщал о пожаре в ресторане «Клево» на улице Красной в Краснодаре. Инцидент произошел ночью 11 июля. Первыми тушить огонь бросились охранники гостиницы «Москва». Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.