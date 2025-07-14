В Перми расследуют гибель рабочего, упавшего с 8 этажа на стройке нового ЖК

Трагедия с работником произошла на стройплощадке нового жилого комплекса «Эволюция», который возводится на улице Пушкина, 91. В госинспекцию поступило сообщение о том, что 12 июля мужчина 1994 года рождения проводил монтаж опалубки на 8 этаже строящегося комплекса. В один момент строитель рухнул из-за обрушившихся подмостей и скончался.