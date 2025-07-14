В Перми расследуют гибель рабочего, упавшего с 8 этажа на стройке нового ЖК

Гибель рабочего, упавшего с 8 этажа на стройке нового ЖК в Перми, расследует государственная инспекция труда Пермского края, сообщает ведомство.
Трагедия с работником произошла на стройплощадке нового жилого комплекса «Эволюция», который возводится на улице Пушкина, 91. В госинспекцию поступило сообщение о том, что 12 июля мужчина 1994 года рождения проводил монтаж опалубки на 8 этаже строящегося комплекса. В один момент строитель рухнул из-за обрушившихся подмостей и скончался.
После инцидента инспекция начала формировать комиссию, которая займётся расследованием гибели работника. Все собранные материалы ведомство направит в следственные органы, которые примут решение о привлечении виновных к ответственности. Отдельная проверка также пройдёт в отношении работодателя.
«Кроме того, в отношении работодателя организуется проведение незамедлительного контрольного (надзорного) мероприятия. Также безопасность проведения работ на данном объекте строительства будет оценена в рамках рейдового осмотра», — рассказывает госинспекция труда по Пермскому краю.
Если проверка выявит нарушения, в отношении работодателя погибшего мужчины могут быть приняты административные меры.