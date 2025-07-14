Житель Самарской области нашел 11 патронов и стал фигурантом уголовного дела

66-летний мужчина из Кинель-Черкасского обнаружил боеприпасы около мусорных баков и оставил себе. Подробностями поделились представители регионального главка.
Местного задержали в муниципальном центре за распитие спиртного в общественном пространстве. Повезли в отдел. Там занервничал. Досмотрели. Нашли в пачке сигарет 11 спортивно-охотничьих патронов. Пригодны для стрельбы.
Мужчина уточнил: заметил их около мусорки, забрал и забыл о них. Сейчас проходит по уголовному делу по факту незаконного хранения боеприпасов.
Ранее полицейские оцепляли участок в Тольятти из-за игрушечных патронов и пистолета.
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