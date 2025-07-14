В Челябинске мужчина на электросамокате сбил 13-летнюю девочку

Сотрудники Госавтоинспекции города устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала несовершеннолетняя.
Все произошло у дома 20 по улице Краснознаменная. Известно, что мужчина 1975 года рождения, управляя средством индивидуальной мобильности, совершил наезд на пешехода, двигавшегося по тротуару в попутном направлении.
«В результате телесные повреждения получила девочка 2012 года рождения», — говорят в пресс-службе.
Отметим, за последние дни произошло несколько ДТП с участием детей. Так, у дома 67 по улице Профессора Благих 29-летний водитель ВАЗ-2114 во дворе сбил 8-летнего велосипедиста. Ему потребовалась помощь врачей.
С начала 2025 года в городе зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых пострадали 54 человека.