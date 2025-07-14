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Ветер затопил плавучий дом и стал причиной трагедии на Волге 12 июля в Самаре

В Самаре продолжается расследование обстоятельств происшествия, которое произошло 12 июля в районе Волги у острова Зелёный в Красноглинском районе.

В Самаре продолжается расследование обстоятельств происшествия, которое произошло 12 июля в районе Волги у острова Зелёный в Красноглинском районе. Там затонул плавучий дом, находившийся на маломерном моторном судне. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

По предварительной информации, причиной происшествия стал сильный ветер. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Ранее Приволжское УГМС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях, включая шквалистый ветер и ливни.

МЧС Самарской области подтвердило, что троих человек удалось спасти, поиски ещё одного пострадавшего продолжаются. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что в Кинель-Черкассах 66-летний мужчина нашел боеприпасы возле мусорных баков и забрал их себе. Об этом сообщили представители регионального управления.