Ветер затопил плавучий дом и стал причиной трагедии на Волге 12 июля в Самаре

В Самаре продолжается расследование обстоятельств происшествия, которое произошло 12 июля в районе Волги у острова Зелёный в Красноглинском районе. Там затонул плавучий дом, находившийся на маломерном моторном судне. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.