Ветер затопил плавучий дом и стал причиной трагедии на Волге 12 июля в Самаре

В Самаре продолжается расследование обстоятельств происшествия, которое произошло 12 июля в районе Волги у острова Зелёный в Красноглинском районе. Там затонул плавучий дом, находившийся на маломерном моторном судне. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
По предварительной информации, причиной происшествия стал сильный ветер. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Ранее Приволжское УГМС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях, включая шквалистый ветер и ливни.
МЧС Самарской области подтвердило, что троих человек удалось спасти, поиски ещё одного пострадавшего продолжаются. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.
Напомним, ранее мы писали, что в Кинель-Черкассах 66-летний мужчина нашел боеприпасы возле мусорных баков и забрал их себе. Об этом сообщили представители регионального управления.