Массовые задержки рейсов вновь нарушили планы омичей на отдых и работу

Утром 14 июля в омском аэропорту произошли очередные задержки сразу шести авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, четыре самолета вылетели позже запланированного времени, еще два рейса были перенесены на более позднее время. Пассажиры столкнулись с неудобствами, особенно те, кто планировал отправиться в Москву.