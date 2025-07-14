Массовые задержки рейсов вновь нарушили планы омичей на отдых и работу

Утром 14 июля в омском аэропорту произошли очередные задержки сразу шести авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, четыре самолета вылетели позже запланированного времени, еще два рейса были перенесены на более позднее время. Пассажиры столкнулись с неудобствами, особенно те, кто планировал отправиться в Москву.
Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Омска в Сочи был задержан на целый час: вместо 02:50 ночи самолет вылетел только в 03:50. Рейс в московский аэропорт Шереметьево авиакомпании «Победа» также отправился позже графика — в 05:50 вместо 05:10, что составило 40-минутную задержку.
Еще два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшиеся в Москву, также не смогли вылететь вовремя. Первый самолет отправился с опозданием в 44 минуты (в 07:49), второй — на 65 минут позже расписания (в 09:10).
Кроме того, рейс в Уфу авиакомпании «Азимут» был перенесен на час: вылет запланирован на 12:25 вместо 11:15. Рейс S7 Airlines в Новосибирск также задержали на час — вылет состоится в 14:10 вместо 13:10.
Причины задержек пока официально не разъяснены. Представители авиакомпаний и аэропорта пока не предоставили комментариев по поводу сложившейся ситуации.
Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями статуса рейсов на онлайн-табло аэропорта или в мобильных приложениях авиакомпаний. В случае длительной задержки пассажиры имеют право на компенсацию или перебронирование билетов в соответствии с законодательством. Ранее мы писали, что утренний туман парализовал работу омского аэропорта.