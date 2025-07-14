В аэропорту Самары самолет А320 из Сочи смог сесть только со второго раза

После четвёртого разворота, на расстоянии 15 км от аэропорта, пилоты сообщили о нестабильном заходе и отказались от посадки. Диспетчер дал команду снижаться до 2500 футов и перейти на связь со стартом. Однако самолёт опустился до 1500 футов, из-за чего сработала система предупреждения о нарушении безопасной высоты.