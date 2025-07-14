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В аэропорту Самары самолет А320 из Сочи смог сесть только со второго раза

Вечером 12 июля в Самарской области самолёт A320, выполнявший рейс SVR146 из Сочи, ушёл на второй круг при заходе на посадку.

Вечером 12 июля в Самарской области самолёт A320, выполнявший рейс SVR146 из Сочи, ушёл на второй круг при заходе на посадку. Инцидент произошёл около 22:26 — информацию опубликовал телеграм-канал AVIAINCIDENT.

После четвёртого разворота, на расстоянии 15 км от аэропорта, пилоты сообщили о нестабильном заходе и отказались от посадки. Диспетчер дал команду снижаться до 2500 футов и перейти на связь со стартом. Однако самолёт опустился до 1500 футов, из-за чего сработала система предупреждения о нарушении безопасной высоты.

Экипаж скорректировал курс и выполнил повторный заход по командам диспетчера. Посадка прошла успешно в 22:40.

Напомним, ранее мы писали, что в Самаре продолжают расследование инцидента, произошедшего 12 июля в районе реки Волги у острова Зелёный, в Красноглинском районе. Плавучий дом, находившийся на маломерном судне, затонул. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.