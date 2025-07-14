Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь туристов из Волгодонска разбились в горах Кабардино-Балкарии

В Мухинском ущелье в Кабардино-Балкарии семь туристов из Волгодонска перевернулись на джипе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Источник: Коммерсантъ

Туристы продвигались по ущелью на внедорожнике, когда тот перевернулся. На место прибыли спасатели. Пятерым потребовалась госпитализация.

Как отметили в ведомстве, перед поездкой туристы не зарегистрировали свой маршрут.