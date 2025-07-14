Семь туристов из Волгодонска разбились в горах Кабардино-Балкарии

Туристы продвигались по ущелью на внедорожнике, когда тот перевернулся. На место прибыли спасатели. Пятерым потребовалась госпитализация.
Как отметили в ведомстве, перед поездкой туристы не зарегистрировали свой маршрут.
В Мухинском ущелье в Кабардино-Балкарии семь туристов из Волгодонска перевернулись на джипе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
Туристы продвигались по ущелью на внедорожнике, когда тот перевернулся. На место прибыли спасатели. Пятерым потребовалась госпитализация.
Как отметили в ведомстве, перед поездкой туристы не зарегистрировали свой маршрут.