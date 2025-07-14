Кальянная травит екатеринбуржцев в их же квартирах

В Екатеринбурге жильцы дома страдают от дыма в квартирах, который идет от кальянной. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.
По словам парламентария, кальянная оборудована в пристрое многоэтажного дома на улице Павла Шаманова. Проверки Роспотребнадзора и прокуроров подтвердили превышение опасных и вредных веществ, попадающих вместе с дымом в жилые помещения.
«Роспотребнадзор обратился в суд. Цель благая — признать деятельность кальянной незаконной и прекратить», — заявил Альшевских.