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Кальянная травит екатеринбуржцев в их же квартирах

Жильцы многоквартирного дома в Екатеринбурге страдают от кальянной.

В Екатеринбурге жильцы дома страдают от дыма в квартирах, который идет от кальянной. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По словам парламентария, кальянная оборудована в пристрое многоэтажного дома на улице Павла Шаманова. Проверки Роспотребнадзора и прокуроров подтвердили превышение опасных и вредных веществ, попадающих вместе с дымом в жилые помещения.

«Роспотребнадзор обратился в суд. Цель благая — признать деятельность кальянной незаконной и прекратить», — заявил Альшевских.