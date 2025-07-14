ФСИН предупредила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии

Согласно заключению ведомства, в этой колонии находятся осужденные, знакомые с личностью Захарченко, некоторые из которых поддерживали отношения с пострадавшими от его действий и негативно к нему настроены — вплоть до готовности применить насилие.
В другом заключении указано, что оперативные данные подтверждают реальную угрозу жизни и здоровью Захарченко со стороны большинства заключенных. Перевод его в данное учреждение может привести не только к посягательствам на его жизнь, но и к другим преступлениям, подчеркивает ФСИН.
Родственники Захарченко просили перевести его в колонию ближе к месту жительства дочери, однако суд в Москве отклонил это требование.
Напомним, ранее Дмитрия Захарченко, отбывающего 16-летний срок за получение взяток, признали нарушителем режима в колонии. KP.RU писал, что он неоднократно нарушал порядок отбывания наказания, за что на него были наложены дисциплинарные взыскания.