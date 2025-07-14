ФСИН предупредила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии

В другом заключении указано, что оперативные данные подтверждают реальную угрозу жизни и здоровью Захарченко со стороны большинства заключенных. Перевод его в данное учреждение может привести не только к посягательствам на его жизнь, но и к другим преступлениям, подчеркивает ФСИН.