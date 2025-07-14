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В Самаре ищут парня, пристававшего к несовершеннолетней девушке на набережной

На выходных на набережной у Чкаловского спуска произошел неприятный инцидент, привлекший внимание общественности.

На выходных на набережной у Чкаловского спуска произошел неприятный инцидент, привлекший внимание общественности. Согласно свидетельским показаниям, зафиксированным в соцсетях, неизвестный юноша демонстрировал неподобающее поведение в отношении несовершеннолетней девушки.

По имеющимся данным, молодой человек не только пытался завязать знакомство, но и сопровождал свои действия непристойными жестами, а также предпринимал попытки нежелательного физического контакта. Ситуацию разрешил случайный прохожий, который вмешался, чтобы защитить подростка.

Особый резонанс вызвало последовавшее развитие событий — родственники юноши, представившиеся его семьей, вступились за него, утверждая, что парню всего 12 лет. В распространившемся в сети видео одна из женщин позволяет себе нецензурные выражения в адрес свидетелей происшествия.

Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области официально подтвердила, что в настоящее время проводится тщательная проверка всех обстоятельств случившегося. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участников конфликта, опрашивают возможных очевидцев и анализируют имеющиеся видеоматериалы.

В ведомстве обратились к жителям города с просьбой сообщать любую значимую информацию, которая может помочь в расследовании, по телефону дежурной части или через официальные каналы связи.

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