В Самаре ищут парня, пристававшего к несовершеннолетней девушке на набережной

На выходных на набережной у Чкаловского спуска произошел неприятный инцидент, привлекший внимание общественности. Согласно свидетельским показаниям, зафиксированным в соцсетях, неизвестный юноша демонстрировал неподобающее поведение в отношении несовершеннолетней девушки.
По имеющимся данным, молодой человек не только пытался завязать знакомство, но и сопровождал свои действия непристойными жестами, а также предпринимал попытки нежелательного физического контакта. Ситуацию разрешил случайный прохожий, который вмешался, чтобы защитить подростка.
Особый резонанс вызвало последовавшее развитие событий — родственники юноши, представившиеся его семьей, вступились за него, утверждая, что парню всего 12 лет. В распространившемся в сети видео одна из женщин позволяет себе нецензурные выражения в адрес свидетелей происшествия.
Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области официально подтвердила, что в настоящее время проводится тщательная проверка всех обстоятельств случившегося. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участников конфликта, опрашивают возможных очевидцев и анализируют имеющиеся видеоматериалы.
В ведомстве обратились к жителям города с просьбой сообщать любую значимую информацию, которая может помочь в расследовании, по телефону дежурной части или через официальные каналы связи.
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