ФСИН предупредила об угрозе жизни экс-полковнику Захарченко со стороны заключенных

Экс-полковник, ранее курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был арестован в 2016 году по обвинению в коррупции и приговорен к 12,5 годам колонии. В мае 2023 года Пресненский суд Москвы ужесточил наказание, назначив в совокупности 16 лет строгого режима. Дело Захарченко получило широкий резонанс после обнаружения в квартире его сестры почти 9 миллиардов рублей, происхождение которых он не смог объяснить.