ФСИН предупредила об угрозе жизни экс-полковнику Захарченко со стороны заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) располагает данными о возможной угрозе жизни бывшему полковнику МВД Дмитрия Захарченко в одной из российских колоний. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно заключению ведомства, в учреждении, куда родственники Захарченко просили его перевести, содержатся около десятка осужденных, знакомых с ним. Некоторые из них поддерживали связи с людьми, пострадавшими от действий экс-полковника, и настроены против него крайне негативно, вплоть до угрозы физической расправы.
В другом документе ФСИН подчеркивается, что оперативная информация указывает на риск для жизни и здоровья Захарченко со стороны основной массы заключенных. Его перевод в такую колонию может спровоцировать насилие и создать угрозу не только для него, но и для других осужденных.
Суд в Москве отказал в удовлетворении иска родственников, которые настаивали на переводе Захарченко в колонию ближе к месту жительства его дочери.
Экс-полковник, ранее курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был арестован в 2016 году по обвинению в коррупции и приговорен к 12,5 годам колонии. В мае 2023 года Пресненский суд Москвы ужесточил наказание, назначив в совокупности 16 лет строгого режима. Дело Захарченко получило широкий резонанс после обнаружения в квартире его сестры почти 9 миллиардов рублей, происхождение которых он не смог объяснить.
В настоящее время Захарченко отбывает срок в мордовской колонии строгого режима, в которой находятся бывшие сотрудники правоохранительных органов, судьи и прокуроры.
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