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Брат убил брата: Следком завершил расследование убийства во Владивостоке

Следователи восстановили полную картину событий, произошедших в конце декабря.

Источник: СК

Следственные органы СКР по Приморскому краю завершили расследование убийства, совершённого в декабре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Приморскому краю.

По данным следствия, 29 декабря 2023 года в квартире дома на улице Нестерова в городе Владивостоке между двумя братьями произошёл конфликт. В ходе ссоры 37-летний мужчина нанёс своему родственнику множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После задержания подозреваемого следователи провели проверку показаний на месте происшествия, в ходе которой обвиняемый продемонстрировал свои действия с использованием криминалистического манекена. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Действия обвиняемого квалифицированы по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

На данный момент следствие собрало все необходимые доказательства, подтверждающие вину фигуранта. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.