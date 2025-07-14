Брат убил брата: Следком завершил расследование убийства во Владивостоке

Следственные органы СКР по Приморскому краю завершили расследование убийства, совершённого в декабре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Приморскому краю.
По данным следствия, 29 декабря 2023 года в квартире дома на улице Нестерова в городе Владивостоке между двумя братьями произошёл конфликт. В ходе ссоры 37-летний мужчина нанёс своему родственнику множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
После задержания подозреваемого следователи провели проверку показаний на месте происшествия, в ходе которой обвиняемый продемонстрировал свои действия с использованием криминалистического манекена. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Действия обвиняемого квалифицированы по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
На данный момент следствие собрало все необходимые доказательства, подтверждающие вину фигуранта. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.