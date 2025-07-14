Брат убил брата: Следком завершил расследование убийства во Владивостоке

По данным следствия, 29 декабря 2023 года в квартире дома на улице Нестерова в городе Владивостоке между двумя братьями произошёл конфликт. В ходе ссоры 37-летний мужчина нанёс своему родственнику множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.