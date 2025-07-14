После обещания военной помощи Украине Трамп отравил в Киев своего помощника. Фото, видео

В Киев с визитом прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Это произошло после того, как американский лидер пообещал представить план военной помощи Украине. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.