После обещания военной помощи Украине Трамп отравил в Киев своего помощника. Фото, видео

Трамп анонсировал план военной помощи Украине.
В Киев с визитом прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Это произошло после того, как американский лидер пообещал представить план военной помощи Украине. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Поздравляем в Украине спецпредставителя Президента США Кита Келлога», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он также поделился кадрами прибытия в Киев спецпосланника. На них видно, как Ермак тепло приветствует Келлога.
Глава офиса президента Украины отметил, что они обсудят вопросы обороны, безопасности, поставок оружия, санкций и сотрудничества между Украиной и США. Он также поддержал принцип «мира через силу», которого придерживается Трамп.
Президент США Дональд Трамп намерен представить сегодня, 14 июля, программу по предоставлению Украине вооружения. В перечень поставок может быть включено наступательное вооружение.
Ермак встретил Келлога на вокзалеФото: Telegram-канал Андрея Ермака.