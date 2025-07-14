В Ростовской области за сутки потушили 55 пожаров

В Ростовской области спасатели потушили 55 пожаров за сутки, 13 июля. Статистику происшествий предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
За указанный период ликвидировали 30 техногенных пожаров и 25 возгораний сухой растительности. Во время одного из техногенных пожаров спасли человека. Также ликвидировали последствия трех ДТП.
В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 672 человека и 168 единиц техники.
Жителям Дона напоминают: в жару нельзя разводить костры и жечь сухую растительность. Нужно быть осторожными с огнем.
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