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В Ростовской области за сутки потушили 55 пожаров

Десятки техногенных и ландшафтных пожаров потушили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области спасатели потушили 55 пожаров за сутки, 13 июля. Статистику происшествий предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

За указанный период ликвидировали 30 техногенных пожаров и 25 возгораний сухой растительности. Во время одного из техногенных пожаров спасли человека. Также ликвидировали последствия трех ДТП.

В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 672 человека и 168 единиц техники.

Жителям Дона напоминают: в жару нельзя разводить костры и жечь сухую растительность. Нужно быть осторожными с огнем.

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