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Безработный задержан за кражу алкоголя и денег на благотворительность в Москве

Полицейские задержали безработного мужчину, подозреваемого в краже алкоголя, продуктов и денег, предназначенных на благотворительность, из ресторана в Басманном районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«В отдел МВД России по Басманному району Москвы поступила информация, что неизвестный, повредив входные роллеты, проник в ресторан на ул. Земляной Вал и похитил оттуда алкоголь, продукты, а также деньги, предназначавшиеся для благотворительности. Прибывшие сотрудники полиции изучили камеры наблюдения и в скором времени установили личность подозреваемого. Полицейские задержали безработного 47-летнего жителя Московской области на ул. Новая Басманная. Предварительно установлено, что утром он проходил мимо заведения, отжал нижнюю часть роллеты и прополз под ней. Внутри фигурант похитил продукты питания, алкогольную продукцию на общую сумму более 26 тыс. руб., а также денежные средства из ящика для благотворительности, после чего скрылся тем же путем», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что по данному факту следователем отдела МВД России по Басманному району было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.