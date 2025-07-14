Безработный задержан за кражу алкоголя и денег на благотворительность в Москве

«В отдел МВД России по Басманному району Москвы поступила информация, что неизвестный, повредив входные роллеты, проник в ресторан на ул. Земляной Вал и похитил оттуда алкоголь, продукты, а также деньги, предназначавшиеся для благотворительности. Прибывшие сотрудники полиции изучили камеры наблюдения и в скором времени установили личность подозреваемого. Полицейские задержали безработного 47-летнего жителя Московской области на ул. Новая Басманная. Предварительно установлено, что утром он проходил мимо заведения, отжал нижнюю часть роллеты и прополз под ней. Внутри фигурант похитил продукты питания, алкогольную продукцию на общую сумму более 26 тыс. руб., а также денежные средства из ящика для благотворительности, после чего скрылся тем же путем», — рассказали в пресс-службе.