Умер режиссер Александр Митта

2 июля помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил РБК, что Митту госпитализировали. Несколькими днями ранее телеграм-канал Shot писал, что кинематографисту стало плохо дома в Москве, он потерял сознание, ему вызвали скорую. От госпитализации Митта отказался, сообщал Shot. Его сын Евгений и помощник тогда опровергли информацию об ухудшении здоровья режиссера.