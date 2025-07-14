Водитель «Матиза» попытался выехать на тротуар через пешеходный переход — и едва не устроил ДТП

На видео видно, как машина сначала спокойно едет по полосе, затем начинает перестраиваться налево… и внезапно резко уходит вправо. В этот момент в «Матиз» едва не врезается другой автомобиль, двигавшийся позади. Но это — только начало. Оказывается, водитель пытался не повернуть, а… выехать на тротуар, используя пешеходный переход как удобный съезд.