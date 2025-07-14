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Водитель «Матиза» попытался выехать на тротуар через пешеходный переход — и едва не устроил ДТП

Vaib.uz (Узбекистан. 14 июля). В социальных сетях набирает популярность видео, которое показывает всю абсурдность происходящего на наших дорогах. Главным «героем» стал водитель автомобиля «Матиз», чьи действия на дороге вызвали у пользователей бурю эмоций.

Источник: Vaib.Uz

На видео видно, как машина сначала спокойно едет по полосе, затем начинает перестраиваться налево… и внезапно резко уходит вправо. В этот момент в «Матиз» едва не врезается другой автомобиль, двигавшийся позади. Но это — только начало. Оказывается, водитель пытался не повернуть, а… выехать на тротуар, используя пешеходный переход как удобный съезд.

И тут происходит кульминация: на пути «Матиза» оказывается бетонное заграждение, специально установленное, чтобы такие «смекалистые» не заезжали на тротуар. Но и это не останавливает героя видео — он продолжает протискиваться в щель, несмотря на то, что прямо перед ним стоит женщина.

Поведение водителя вызвало шквал критики в комментариях. Пользователи возмущены: человек за рулём проявил не только полное незнание ПДД, но и опасную безответственность — как перед пешеходами, так и перед другими участниками движения.

Остаётся надеяться, что компетентные органы обратят внимание на данный инцидент и водитель «Матиза» понесёт заслуженное наказание.