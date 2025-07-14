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Четыре человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей

В Вологодской области, как сообщает региональное УМВД, при столкновении двух легковых автомобилей четыре человека погибли и трое пострадали.

В Вологодской области, как сообщает региональное УМВД, при столкновении двух легковых автомобилей четыре человека погибли и трое пострадали.

ДТП произошло ночью на 411-м километре автодороги М8 «Холмогоры» у деревни Корнильевская слобода. Водитель Renault Sandero, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes-benz C 350.

В результате ДТП погибли водитель Renault, его пассажирки (1982 г. р. и 1956 г.р.), а также пассажир Renault, мужчина 1955 г. р. Пассажирка Renault (девочка 2012 г.р.) госпитализирована в детскую областную клиническую больницу, ее диагноз устанавливается.

В Mercedes травмы получили водитель и пассажир — мужчины с тяжелыми травмами госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.