Четыре человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей

В результате ДТП погибли водитель Renault, его пассажирки (1982 г. р. и 1956 г.р.), а также пассажир Renault, мужчина 1955 г. р. Пассажирка Renault (девочка 2012 г.р.) госпитализирована в детскую областную клиническую больницу, ее диагноз устанавливается.