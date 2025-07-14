В Госдуме объяснили, как распознать телефонных мошенников во время разговора

Член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с Life.ru рассказал, как распознать манипуляцию телефонных мошенников в первые секунды общения.
Первым тревожным сигналом собеседник издания назвал атмосферу спешки и давления. Парламентарий обратил внимание на то, что сразу после того, как звонящий начинает торопить, говорить, что «все срочно», «надо немедленно принять меры» и «счет будет заблокирован», можно быть уверенным, что человеком пытаются управлять. Немкин подчеркнул, что ни один официальный представитель банка, госоргана или компании не будет заставлять клиента принимать решения под давлением.
Еще одним важным моментом депутат назвал попытку получения конфиденциальных данных. Собеседник издания напомнил, что сотрудник банка не спросит у человека СМС-код, CVV, PIN или данные паспорта по телефону, учитывая, что все эти данные либо уже есть в распоряжении банка, либо они не нужны для общения. Как только в разговоре звучит просьба продиктовать код из сообщения, беседу необходимо прекращать, предупредил Немкин, поскольку это прямая атака на безопасность.
Парламентарий призвал быть внимательными к подмене номеров и «маскировке» под официальные каналы. Он уточнил, что у мошенников есть технологии, позволяющие звонить с поддельных номеров или использовать в мессенджерах имена и аватары, похожие на логотипы банков или «Госуслуг». Немкин подчеркнул, что нельзя ориентироваться только на картинку, и всегда необходимо проверять, кто пишет или звонит, и если уверенности нет, рекомендуется перезвонить на официальный номер с сайта организации.
Особо сложными случаями, как заметил депутат, являются звонки с голосовыми дипфейками, когда на другом конце «говорит» знакомый голос, выдающий себя за родственника или начальника, и в такие моменты крайне важно не поддаваться эмоциям. По словам депутат, лучшее решение в этом случае — положить трубку и перезвонить по номеру, который известен, поскольку только так можно подтвердить подлинность личности звонящего.
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