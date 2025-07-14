В Госдуме объяснили, как распознать телефонных мошенников во время разговора

Парламентарий призвал быть внимательными к подмене номеров и «маскировке» под официальные каналы. Он уточнил, что у мошенников есть технологии, позволяющие звонить с поддельных номеров или использовать в мессенджерах имена и аватары, похожие на логотипы банков или «Госуслуг». Немкин подчеркнул, что нельзя ориентироваться только на картинку, и всегда необходимо проверять, кто пишет или звонит, и если уверенности нет, рекомендуется перезвонить на официальный номер с сайта организации.