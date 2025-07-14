Умер режиссер «Таежного романа» Александр Митта

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал Евгений в своем telegram-канале. В последние недели Александр Митта находился в больнице. В конце июня в СМИ появлялась информация о резком ухудшении состояния здоровья мэтра, однако тогда его близкие опровергали эти сообщения.