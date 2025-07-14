Не пустили в зал суда: то, что мужчина скрывал в трости, шокировало всех

Этот случай стал частью общей статистики — только за первое полугодие 2025 года при досмотрах в судах региона было изъято 2 648 опасных предметов. Кроме того, за неподчинение требованиям судебных приставов или судей было составлено 364 административных протокола по статье 17.3 КоАП РФ.