Не пустили в зал суда: то, что мужчина скрывал в трости, шокировало всех

В Иркутской области произошел очередной случай попытки пронести запрещенные предметы в здание суда. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП региона, житель Ангарска направлялся на судебное заседание, когда при досмотре у него обнаружили необычную трость.
— Судебные приставы обратили внимание мужчины на необходимость сдать все запрещенные предметы. После непродолжительных раздумий он добровольно разобрал свою трость, внутри которой оказался скрытый клинок длиной 70 сантиметров с обоюдоострым лезвием. Из-за этого нарушителя не пустили в зал суда, — сообщают в агентстве.
Этот случай стал частью общей статистики — только за первое полугодие 2025 года при досмотрах в судах региона было изъято 2 648 опасных предметов. Кроме того, за неподчинение требованиям судебных приставов или судей было составлено 364 административных протокола по статье 17.3 КоАП РФ.
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