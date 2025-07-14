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Не пустили в зал суда: то, что мужчина скрывал в трости, шокировало всех

В Ангарске остановили мужчину с клинком в трости на входе в суд.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области произошел очередной случай попытки пронести запрещенные предметы в здание суда. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП региона, житель Ангарска направлялся на судебное заседание, когда при досмотре у него обнаружили необычную трость.

— Судебные приставы обратили внимание мужчины на необходимость сдать все запрещенные предметы. После непродолжительных раздумий он добровольно разобрал свою трость, внутри которой оказался скрытый клинок длиной 70 сантиметров с обоюдоострым лезвием. Из-за этого нарушителя не пустили в зал суда, — сообщают в агентстве.

Этот случай стал частью общей статистики — только за первое полугодие 2025 года при досмотрах в судах региона было изъято 2 648 опасных предметов. Кроме того, за неподчинение требованиям судебных приставов или судей было составлено 364 административных протокола по статье 17.3 КоАП РФ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что служебная собака помогла раскрыть страшное преступление.