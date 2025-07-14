Сражающуюся с раком телеведущую Миткову экстренно госпитализировали в Москве

Диагноз был поставлен ещё в 2009 году, после чего начался курс лечения. В 2016 году у женщины выявили метастазы, связанные с основным недугом, что потребовало перехода на химиотерапию, которая продолжается по сей день.
Сейчас, в возрасте 69 лет, Татьяна находится под пристальным контролем медиков из-за ослабленного иммунитета. Врачи собрали консилиум и приняли решение сохранить текущую схему терапии, чтобы не прерывать лечение.
Ранее Life.ru сообщал, что звезде сериала «Интерны» актрисе Светлане Камыниной могут провести операцию по замене суставов на протезы. Артистка жалуется на сильные боли в коленях и бедре уже около полугода. При этом на ходьбу она не жалуется.