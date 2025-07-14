Человек погиб в ДТП на западе Москвы

На западе Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Авария произошла на Филевском бульваре возле дома 18. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что водитель автомобиля «Исудзу» при движении задним ходом наехал на 84-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте.
На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает Telegram-канал.
11 июля на шестом километре трассы А-108 «МБК» в подмосковном Орехово-Зуеве столкнулись три автомобиля, в результате аварии погиб трехлетний ребенок.
В этот же день на Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, которые в тот момент переходили дорогу.