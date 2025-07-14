Politico: Мальта мешает ЕС согласовать пакет антироссийских санкций

«Во время заседания постпредов стран ЕС в воскресенье он (представитель — прим. URA.RU) высказал возражения против предложения Комиссии об установлении ценового потолка для экспорта российских энергоносителей в размере 15% от рыночной цены (рассчитанной с использованием среднего показателя за три месяца)», — говорится в публикации со ссылкой на европейского дипломата.