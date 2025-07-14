Politico: Мальта мешает ЕС согласовать пакет антироссийских санкций

Мальта мешает Евросоюзу согласовать новые антироссийские санкции.
Европейский союз сталкивается с трудностями при согласовании 18-го пакета санкций против России из-за возражений со стороны Мальты. Так, представитель страны выразил несогласие с предложением Европейской комиссии (ЕК) об установке предельной цены на нефть из РФ. Об этом сообщило издание Politico.
«Во время заседания постпредов стран ЕС в воскресенье он (представитель — прим. URA.RU) высказал возражения против предложения Комиссии об установлении ценового потолка для экспорта российских энергоносителей в размере 15% от рыночной цены (рассчитанной с использованием среднего показателя за три месяца)», — говорится в публикации со ссылкой на европейского дипломата.
Согласно данным агентства Reuters, Евросоюз рассматривает возможность введения так называемого «плавающего» ценового потолка на нефть из России на уровне 47 долларов за баррель. Его будут пересматривать каждые полгода. Государства-члены ЕС могут достичь соглашения по новым санкциям 15 июля.