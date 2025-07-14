В Динском районе электричка наехала на мужчину

По данным ведомства, мужчина находился на путях, когда по ним двигалась электричка «Краснодар-Тимашевск». Машинист электропоезда подал звуковые сигналы. В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что гражданин не среагировал. В результате наезда мужчина скончался.