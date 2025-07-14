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В Динском районе электричка наехала на мужчину

Мужчина погиб под электропоездом в Динском районе.

Авария случилась 13 июля около 21:45 вблизи перегона «Титаровка- Мышастовка». Информацию о трагедии оперативно передали в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.

По данным ведомства, мужчина находился на путях, когда по ним двигалась электричка «Краснодар-Тимашевск». Машинист электропоезда подал звуковые сигналы. В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что гражданин не среагировал. В результате наезда мужчина скончался.

Сейчас правоохранители выясняют личность погибшего. По факту происшествия сотрудниками органов организована проверка.

Ранее «МК на Кубани» писал, что поезд насмерть сбил мужчину в наушниках на перегоне под Туапсе.