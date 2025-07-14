В Динском районе электричка наехала на мужчину

Авария случилась 13 июля около 21:45 вблизи перегона «Титаровка- Мышастовка». Информацию о трагедии оперативно передали в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.
По данным ведомства, мужчина находился на путях, когда по ним двигалась электричка «Краснодар-Тимашевск». Машинист электропоезда подал звуковые сигналы. В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что гражданин не среагировал. В результате наезда мужчина скончался.
Сейчас правоохранители выясняют личность погибшего. По факту происшествия сотрудниками органов организована проверка.
Ранее «МК на Кубани» писал, что поезд насмерть сбил мужчину в наушниках на перегоне под Туапсе.