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81-летняя женщина утонула в Соленом озере в Ростовской области

Пожилая женщина погибла на глазах очевидцев на водоеме в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на Соленом озере утонула 81-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Трагедия произошла 13 июля в Батайске, СНТ «Гидромеханизатор». Тело погибшей извлекли из воды очевидцы, — сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, во время отдыха на водоемах в жаркую погоду нужно помнить о безопасности. В частности, нельзя заходить в воду разгоряченными и резко нырять. При первых признаках усталости или дискомфорта следует немедленно выходить на берег.

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