ДТП с погибшим водителем квадроцикла прокомментировали в МВД — видео

Нелепая авария унесла накануне 13 июля, жизнь 43-летнего мужчины в Октябрьском районе Волгоградской области.
Водитель без прав решил ранним утром прокатиться на квадроцикле Yacota по селу Ковалевка. Но напротив дома по улице Продольной, 10, не справился с управлением.
«ДТП случилось в половине шестого утра. Квадроцикл съехал с дороги и опрокинулся», — сообщает начальник ольховской Госавтоинспекции Артур Рахметов.
Медики не успели оказать помощь пострадавшему — он скончался до их приезда.
Накануне вечером двое пострадали в ДТП 2-х легковых авто с маршруткой на въезде в Волгоград.