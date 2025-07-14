Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с погибшим водителем квадроцикла прокомментировали в МВД — видео

Авария случилась в половине шестого утра в селе Ковалевка Октябрьского района Волгоградской области.

Нелепая авария унесла накануне 13 июля, жизнь 43-летнего мужчины в Октябрьском районе Волгоградской области.

Водитель без прав решил ранним утром прокатиться на квадроцикле Yacota по селу Ковалевка. Но напротив дома по улице Продольной, 10, не справился с управлением.

«ДТП случилось в половине шестого утра. Квадроцикл съехал с дороги и опрокинулся», — сообщает начальник ольховской Госавтоинспекции Артур Рахметов.

Медики не успели оказать помощь пострадавшему — он скончался до их приезда.

Накануне вечером двое пострадали в ДТП 2-х легковых авто с маршруткой на въезде в Волгоград.