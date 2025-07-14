В Омской области в июне пропали и не нашлись 8 человек

За июнь 2025 года в Омской области были найдены 85 пропавших без вести человек, однако восемь человек до сих пор числятся в розыске. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Волонтеры рассказали, что за месяц к ним поступило 124 заявки на поиск людей. Большинство из них удалось успешно завершить: многие пропавшие были найдены живыми, часть людей вернулась к своим родным, а также удалось установить личности нескольких человек. Однако некоторые заявки не подтвердились, а одна была направлена в проект «Жди меня» для дальнейшей работы.
Волонтеры отмечают, что работа по поиску оставшихся восьми человек продолжается. В настоящее время распространяются ориентировки, проверяются показания очевидцев и рассматриваются другие возможные зацепки.
Каждая заявка — это судьба человека, которая требует внимания и оперативных действий. Благодаря слаженной работе волонтеров и неравнодушных граждан большинство пропавших удаётся найти живыми и вернуть их семьям. Однако бывают случаи, требующие дополнительных усилий.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавших людях, волонтёры просят сообщить об этом в штаб «ЛизаАлерт» или на горячую линию. Каждая деталь может стать важным шагом на пути к спасению человека. Поиски продолжаются, и надежда найти пропавших людей остается. Ранее мы писали, что поиски пропавшей 19 мая Милены Акентьевой не принесли результата.