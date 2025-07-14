В Омской области в июне пропали и не нашлись 8 человек

Если у вас есть какая-либо информация о пропавших людях, волонтёры просят сообщить об этом в штаб «ЛизаАлерт» или на горячую линию. Каждая деталь может стать важным шагом на пути к спасению человека. Поиски продолжаются, и надежда найти пропавших людей остается. Ранее мы писали, что поиски пропавшей 19 мая Милены Акентьевой не принесли результата.