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В Башкирии в аварии пострадал младенец

В Башкирии в ДТП пострадал четырехмесячный ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке вечером на улице Куйбышева столкнулись две машины. В результате аварии пострадали двое, включая четырехмесячного младенца. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пострадавших доставили в первую городскую больницу. По слова главы ведомства, обследование показало, что серьезных травм у них нет. После оказания помощи всех отпустили домой.

Также серьезное ДТП случилось в Нефтекамске в ночь на субботу. В этом ДТП один человек погиб на месте, еще пятеро, включая ребенка, были госпитализированы.

По последним данным, один из пострадавших находится в критическом состоянии, трое получили травмы средней тяжести. Состояние ребенка врачи характеризуют как тяжелое. В выходные к нему приезжали специалисты из Республиканской детской больницы, которые скорректировали курс лечения.

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