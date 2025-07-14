Прокуратура начала проверку после массовой драки подростков во Владивостоке

Прокуратура организовала проверку после публикаций в средствах массовой информации о драке между подростками на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошёл в воскресенье, 13 июля. На набережной собрались группы подростков, между которыми вспыхнул конфликт, переросший в драку. Видео с дракой появилось в популярных пабликах, посвящённых жизни города.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности участников. Надзорное ведомство намерено оценить полноту мер, принимаемых органами системы профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, вовлечённых в конфликт.
Ход и результаты проверки по данному факту находятся на контроле прокуратуры.