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Прокуратура начала проверку после массовой драки подростков во Владивостоке

Инцидент произошёл на набережной Спортивной гавани в воскресенье.

Источник: соцсети

Прокуратура организовала проверку после публикаций в средствах массовой информации о драке между подростками на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошёл в воскресенье, 13 июля. На набережной собрались группы подростков, между которыми вспыхнул конфликт, переросший в драку. Видео с дракой появилось в популярных пабликах, посвящённых жизни города.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности участников. Надзорное ведомство намерено оценить полноту мер, принимаемых органами системы профилактики, а также условия жизни и воспитания детей, вовлечённых в конфликт.

Ход и результаты проверки по данному факту находятся на контроле прокуратуры.