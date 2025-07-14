24-летний парень пострадал в ДТП с двумя «Приорами» в Самаре вечером 13 июля

Авария произошла в воскресенье в Советском районе города. Одному из водителей потребовалась помощь медиков. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.
24-летний парень на «Приоре» ехал по улице XXII Партсъезда со Свободы на Антонова-Овсеенко в сторону Запорожской. Вблизи здания № 42 врезался в легковушку той же модели с 31-летним водителем.
Первому после столкновения назначили амбулаторное лечение. А всего 13 июля в области зарегистрировали четыре ДТП с семью пострадавшими.
В тот же день в Советском районе столицы региона друг в друга влетели Hyundai и Kia. Медпомощь потребовалась пятерым людям.
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