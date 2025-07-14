В Омске начался суд над ответственным за массовые отключения тепла в 23-м

Бывшего технического директора «ТГК-11» отправляют под суд за то, что он не организовал своевременный ремонт оборудования ТЭЦ-5. Следствие считает, что в 2022—2023 годах руководитель, зная, что подрядчик не успеет закончить ремонт до начала отопительного сезона, согласовал перенос работ и не привлёк других подрядчиков. При этом он знал, что в нынешнем состоянии оборудование не способно без перебоев проработать всю зиму, сообщает Следком.