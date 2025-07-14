В Омске начался суд над ответственным за массовые отключения тепла в 23-м

Бывшего технического директора «ТГК-11» отправляют под суд за то, что он не организовал своевременный ремонт оборудования ТЭЦ-5. Следствие считает, что в 2022—2023 годах руководитель, зная, что подрядчик не успеет закончить ремонт до начала отопительного сезона, согласовал перенос работ и не привлёк других подрядчиков. При этом он знал, что в нынешнем состоянии оборудование не способно без перебоев проработать всю зиму, сообщает Следком.
В декабре 2023-го это обернулось авариями: в трёх округах Омска две недели мёрзли 11 детсадов и 18 школ, температура в квартирах опускалась до 11 градусов, а надзорные органы получили более тысячи жалоб, уточнила пресс-служба прокуратуры.
Проверка выявила «свыше 400 нарушений закона» и через суд обязала «ТГК-11» устранить их до 30 августа 2025 года. По 324 искам в интересах пенсионеров и инвалидов уже взыскано около 2,6 млн рублей компенсации; остальным заявителям помогли подготовить документы.
«Вину в совершении преступления бывший технический директор… признал в полном объёме», — уточнили в ведомстве. Материалы дела, насчитывающие 26 томов, направлены в Куйбышевский райсуд для рассмотрения по существу.