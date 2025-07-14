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Водитель «Нивы» влетел в ограждение на трассе Самара — Новокуйбышевск 13 июля

Это случилось в воскресенье вечером в Волжском районе губернии. Автолюбителя госпитализировали.

Это случилось в воскресенье вечером в Волжском районе губернии. Автолюбителя госпитализировали, сообщили в областном ГУ МВД.

38-летний мужчина на Chevrolet Niva следовал по дороге Самара — Новокуйбышевск с села Воскресенка в сторону регионального центра. На 21-м километре врезался в металлическое ограждение.

После этого владельца машины отвезли в больницу.

Также 13 июля в Советском районе Самары в ДТП с двумя «Приорами» пострадал 24-летний парень.

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