Водитель «Нивы» влетел в ограждение на трассе Самара — Новокуйбышевск 13 июля

Это случилось в воскресенье вечером в Волжском районе губернии. Автолюбителя госпитализировали, сообщили в областном ГУ МВД.
38-летний мужчина на Chevrolet Niva следовал по дороге Самара — Новокуйбышевск с села Воскресенка в сторону регионального центра. На 21-м километре врезался в металлическое ограждение.
После этого владельца машины отвезли в больницу.
Также 13 июля в Советском районе Самары в ДТП с двумя «Приорами» пострадал 24-летний парень.
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