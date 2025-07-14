«Возникла проблема, срочно назовите код из смс!»: звонок из «вуза» лишил студенту 779 тысяч

Сначала ей позвонил «секретарь вуза», сообщивший о некой проблеме и попросивший продиктовать код из смс. Затем на связь вышли «сотрудники спецслужб», заявившие, что на ее имя оформлен кредит, а сами деньги якобы пошли на финансирование запрещенных организаций. Запуганную девушку убедили «задекларировать» наличные — и она, не раздумывая, перевела родительские сбережения на подставные счета.