«Возникла проблема, срочно назовите код из смс!»: звонок из «вуза» лишил студенту 779 тысяч

Только за последние три дня мошенники оставили без денег 14 жителей Иркутской области. Сумма ущерба — ошеломляющие 7,6 миллиона рублей! Как сообщает ИА «Тайшет 24» со ссылкой на региональное МВД, четверо из пострадавших лишились более 3,6 миллиона, поверив в сказку о легких деньгах на инвестициях.
Одна из жертв — 35-летняя жительница Нижнеудинска. Женщина наткнулась в интернете на заманчивое предложение о «выгодном» заработке. После заполнения анкеты с ней связался якобы брокер, убедивший установить торговое приложение и внести депозит. В погоне за мнимыми процентами она перевела мошенникам все свои сбережения — 1,3 миллиона рублей. Когда пришло время выводить «заработанное», аферисты просто исчезли.
— Но на этом череда обманов не закончилась. Вторая схема оказалась еще циничнее — преступники представлялись сотрудниками учебных заведений. Так, студентка медицинского университета в Иркутске лишилась 779 тысяч рублей, — рассказывают в агентстве.
Сначала ей позвонил «секретарь вуза», сообщивший о некой проблеме и попросивший продиктовать код из смс. Затем на связь вышли «сотрудники спецслужб», заявившие, что на ее имя оформлен кредит, а сами деньги якобы пошли на финансирование запрещенных организаций. Запуганную девушку убедили «задекларировать» наличные — и она, не раздумывая, перевела родительские сбережения на подставные счета.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину с клинком в трости остановили на входе в суд.