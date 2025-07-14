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Два человека пострадали в ДТП с участием машины «скорой» в Челябинской области

Два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой медпомощи в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Магнитогорске.

Предварительно известно, что 68-летний водитель автомобиля СМП УАЗ-39623 двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Спешил на неотложный вызов.

При пересечении перекрестка на запрещающий сигнал светофора в районе дома 107 по проспекту Карла Маркса произошло столкновение с автомобилем Lada Granta, за рулем которого был 23-летний мужчина.

В результате водитель легкового транспортного средства и 47-летняя женщина из медбригады получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.