Два человека пострадали в ДТП с участием машины «скорой» в Челябинской области

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Магнитогорске.
Предварительно известно, что 68-летний водитель автомобиля СМП УАЗ-39623 двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Спешил на неотложный вызов.
При пересечении перекрестка на запрещающий сигнал светофора в районе дома 107 по проспекту Карла Маркса произошло столкновение с автомобилем Lada Granta, за рулем которого был 23-летний мужчина.
В результате водитель легкового транспортного средства и 47-летняя женщина из медбригады получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.