«Ниссан» протаранил забор частного дома в Павловском округе

«Ниссан» протаранил забор дома в поселке Тумботино в Павловском округе. Подробности ДТП рассказали ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла на улице Октябрьской. Водитель, по предварительной информации, превысил скорость, съехал в дороги и врезался в ограждение. Оказалось, что водитель ранее был лишен прав и находился в состоянии опьянения.
«В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)», — добавили в полиции.
Кроме того, правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Ранее сообщалось, что BMW протаранила стену дома на Нижневолжской набережной.