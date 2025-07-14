Двухлетняя девочка утонула в каркасном бассейне в Иркутской области

В Иркутской области произошел трагический инцидент — в селе Баяндай двухлетняя девочка утонула в каркасном бассейне на территории частного дома. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.