Двухлетняя девочка утонула в каркасном бассейне в Иркутской области

В Иркутской области произошел трагический инцидент — в селе Баяндай двухлетняя девочка утонула в каркасном бассейне на территории частного дома. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время следователи Эхирит-Булагатского межрайонного отдела проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. Инцидент стал очередным напоминанием о необходимости усиленного контроля за детьми в летний период.