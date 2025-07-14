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Двухлетняя девочка утонула в каркасном бассейне в Иркутской области

В селе Баяндай двухлетняя девочка утонула в каркасном бассейне на территории частного дома.

В Иркутской области произошел трагический инцидент — в селе Баяндай двухлетняя девочка утонула в каркасном бассейне на территории частного дома. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время следователи Эхирит-Булагатского межрайонного отдела проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. Инцидент стал очередным напоминанием о необходимости усиленного контроля за детьми в летний период.