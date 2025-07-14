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Белорус получил уголовное дело из-за находки в парнике на даче

Белорус задержан милицией за находку в его парнике.

Источник: Комсомольская правда

Белорус получил уголовное дело из-за находки в парнике на даче. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении говорится, что сотрудники Толочинского РОВД задержали 37-летнего жителя городского поселка Коханово. Фигурант в своем доме и теплице на даче выращивал наркотическое средство.

Следственно-оперативная группа при участии Оршанского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, обнаружила и изъяла в доме у белоруса горшки с растением, а в теплице — растения.

«На момент осмотра кусты хранили следы заботливого ухода», — отметили в пресс-службе ведомства.

Задержанный рассказал, что выращивал растения для получения наркотического средства, которое он намеревался использовать в личных целях. Судебный эксперт исследовал растения и установил, что они содержали в своем составе опасный психотроп и могут быть использованы для изготовления опасных наркотиков. В отношении белоруса заведено уголовное дело.

Ранее милиция задержала школьницу-наркокурьера в Орше.

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