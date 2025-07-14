Белорус получил уголовное дело из-за находки в парнике на даче

Задержанный рассказал, что выращивал растения для получения наркотического средства, которое он намеревался использовать в личных целях. Судебный эксперт исследовал растения и установил, что они содержали в своем составе опасный психотроп и могут быть использованы для изготовления опасных наркотиков. В отношении белоруса заведено уголовное дело.