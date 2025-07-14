Белорус получил уголовное дело из-за находки в парнике на даче. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении говорится, что сотрудники Толочинского РОВД задержали 37-летнего жителя городского поселка Коханово. Фигурант в своем доме и теплице на даче выращивал наркотическое средство.
Следственно-оперативная группа при участии Оршанского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, обнаружила и изъяла в доме у белоруса горшки с растением, а в теплице — растения.
«На момент осмотра кусты хранили следы заботливого ухода», — отметили в пресс-службе ведомства.
Задержанный рассказал, что выращивал растения для получения наркотического средства, которое он намеревался использовать в личных целях. Судебный эксперт исследовал растения и установил, что они содержали в своем составе опасный психотроп и могут быть использованы для изготовления опасных наркотиков. В отношении белоруса заведено уголовное дело.
Ранее милиция задержала школьницу-наркокурьера в Орше.
Тем временем милиция предупредила белорусов о схеме мошенников с ошибочным переводом денег на карту.
Кроме того, депутат назвала изменения Налогового кодекса Беларуси, касающиеся физлиц.