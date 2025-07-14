В башкирии сотрудницу детсада осудят за «мертвую душу»

По информации республиканской прокуратуры, на протяжении более года (с весны 2023 по лето 2024) женщина регулярно подписывала ведомости о якобы отработанных часах, тогда как фактически сотрудница не появлялась на рабочем месте. За этот период на «мертвую душу» было перечислено свыше 300 тысяч рублей зарплаты, которые жительница Учалов присвоила.