В башкирии сотрудницу детсада осудят за «мертвую душу»

Экс-заместитель заведующего дошкольным учреждением в Учалах стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Следствие установило, что женщина фиктивно устроила на работу свою знакомую на должность уборщицы.
По информации республиканской прокуратуры, на протяжении более года (с весны 2023 по лето 2024) женщина регулярно подписывала ведомости о якобы отработанных часах, тогда как фактически сотрудница не появлялась на рабочем месте. За этот период на «мертвую душу» было перечислено свыше 300 тысяч рублей зарплаты, которые жительница Учалов присвоила.
После разбирательства женщина полностью признала свою вину. По требованию прокуратуры ее уволили с формулировкой «утрата доверия». Теперь материалы дела переданы в Учалинский районный суд для вынесения приговора.
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