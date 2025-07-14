Мошенники от имени ФНС России опустошили счёт 34-летней самарчанки

34-летняя женщина из Самарской области потеряла 299 тысяч рублей после получения электронного письма от имени Федеральной налоговой службы. В сообщении говорилось о задолженности и необходимости её срочно оплатить. Для «удобства» платежа в письме содержалась ссылка на установку «официального» приложения, якобы предоставляющего скидку при оплате. Женщина перешла по ссылке и установила приложение, не подозревая, что оно содержит вредоносное программное обеспечение.