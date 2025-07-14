Мошенники от имени ФНС России опустошили счёт 34-летней самарчанки

34-летняя женщина из Самарской области потеряла 299 тысяч рублей после получения электронного письма от имени Федеральной налоговой службы. В сообщении говорилось о задолженности и необходимости её срочно оплатить. Для «удобства» платежа в письме содержалась ссылка на установку «официального» приложения, якобы предоставляющего скидку при оплате. Женщина перешла по ссылке и установила приложение, не подозревая, что оно содержит вредоносное программное обеспечение.
После установки вирус получил доступ к персональным данным и банковским счетам, в результате чего мошенники похитили крупную сумму.
Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Правоохранительные органы напоминают: официальные уведомления от ФНС направляются только через личный кабинет налогоплательщика или почтовые отправления с официальными реквизитами. Граждан призывают проявлять бдительность и не переходить по сомнительным ссылкам.
Напомним, ранее мы писали, что в Самаре жительница Ленинского района по судебному решению вернула своей квартире оригинальный вид. Она без разрешения демонтировала стену между кухней и коридором, перенесла дверные проёмы и установила новые конструкции.