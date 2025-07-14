Прокуратура обжаловала приговор по делу «Общины Виссариона»* в Новосибирске

Апелляция была подана по делу Сергея Торопа (Виссариона), а также его ближайших сторонников — Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Ранее суд признал их виновными и назначил наказание: Торопу и Ведерникову — по 12 лет лишения свободы, Редькину — 11 лет. Все трое будут отбывать срок в колонии строгого режима.