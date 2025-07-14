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Прокуратура обжаловала приговор по делу «Общины Виссариона»* в Новосибирске

Гособвинение настаивает на уточнении порядка взыскания компенсаций по искам.

Источник: архив Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области направила апелляционное представление на приговор в отношении лидеров религиозной организации «Церковь последнего завета»*, более известной как «Община Виссариона»*. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляция была подана по делу Сергея Торопа (Виссариона), а также его ближайших сторонников — Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Ранее суд признал их виновными и назначил наказание: Торопу и Ведерникову — по 12 лет лишения свободы, Редькину — 11 лет. Все трое будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших, а также иск прокуратуры в интересах государства — на сумму более 45 миллионов рублей. По данным ТАСС, гособвинение в целом согласно с назначенным сроком, но настаивает на более четком порядке взыскания этих денег.

* — религиозная организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.