СМИ: на Украине убили подозреваемых в ликвидации полковника СБУ

По его данным, Гулиева въехала на Украину 15 мая из Молдавии. Хагани пытался пересечь официально госграницу в феврале, но попытка была безуспешна, поскольку он был указан в базах правоохранительных органов «как мафиози», во въезде ему отказали и запретили до 2030 года, он находился в стране нелегально.