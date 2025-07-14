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СМИ: на Украине убили подозреваемых в ликвидации полковника СБУ

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Двух граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к ликвидации полковника СБУ Ивана Воронича, убили на Украине при задержании, заявил главный редактор украинского издания «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.

Источник: СБУ

Полковник СБУ Иван Воронич был ликвидирован в Киеве 10 июля. Как сообщало украинское издание «Страна.ua», Воронич с 2014 года участвовал в операциях против России и возглавлял направление по проведению диверсий.

«Некоторые известные на данный момент обстоятельства убийства… полковника СБУ Ивана Воронича. Личности преступников: исполнитель — Гулализада Хагани, обеспечение — Нармин Гулиева. Они оба имеют паспорта Азербайджана … Оба ликвидированы при попытке сопротивляться и бежать», — написал Бусусов на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

По его данным, Гулиева въехала на Украину 15 мая из Молдавии. Хагани пытался пересечь официально госграницу в феврале, но попытка была безуспешна, поскольку он был указан в базах правоохранительных органов «как мафиози», во въезде ему отказали и запретили до 2030 года, он находился в стране нелегально.

* соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.