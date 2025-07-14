В Хабаровске в районе речного вокзала утонул мужчина

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по предварительной информации, мужчина рыбачил недалеко от причала. Решил искупаться и пропал. Специалисты поисково-спасательного отряда обследовали береговую черту и около 150 квадратных метров акватории — без результата. Течение в этом месте сильное, купаться в реке опасно для жизни.