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В Хабаровске в районе речного вокзала утонул мужчина

В Хабаровске в выходной утонул 46-летний рыбак в районе речного вокзала. Тело пока не найдено.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по предварительной информации, мужчина рыбачил недалеко от причала. Решил искупаться и пропал. Специалисты поисково-спасательного отряда обследовали береговую черту и около 150 квадратных метров акватории — без результата. Течение в этом месте сильное, купаться в реке опасно для жизни.

Продолжаются поиски и пропавшей во время купания 10-летней девочки в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края. Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело.