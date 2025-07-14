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На дорогах Ростовской области выросло число аварий из-за аномальной жары

Сильная жара стала причиной многих ДТП на Дону, водителей просят быть осторожными.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области увеличилось количество дорожных аварий, произошедших из аномальной жары. В связи с этим водителям следует придерживаться основных правил безопасности в пути, напоминают в Госавтоинспекции.

— Управление машиной в утомленном или болезненном состоянии недопустимо. Температура в салоне без кондиционера может превышать +50 градусов, в такой ситуации у человека признаки обезвоженности, головокружение, теряется концентрация, — отмечают правоохранители.

Рекомендации водителям:

— делайте остановки каждые 1,5−2 часа, выходите из машины, проветривайте салон;

— имейте с собой запас питьевой воды;

— если в машине нет кондиционера, совершайте поездки утром или вечером;

— при хронических заболеваниях лучше вовсе воздержаться от дальних поездок в дневное время, особенно в жару;

При первых признаках недомогания следует остановиться, отдохнуть и, при необходимости, вызвать скорую помощь. При происшествиях о помощи можно попросить по номеру «112».