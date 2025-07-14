На дорогах Ростовской области выросло число аварий из-за аномальной жары

В Ростовской области увеличилось количество дорожных аварий, произошедших из аномальной жары. В связи с этим водителям следует придерживаться основных правил безопасности в пути, напоминают в Госавтоинспекции.
— Управление машиной в утомленном или болезненном состоянии недопустимо. Температура в салоне без кондиционера может превышать +50 градусов, в такой ситуации у человека признаки обезвоженности, головокружение, теряется концентрация, — отмечают правоохранители.
Рекомендации водителям:
— делайте остановки каждые 1,5−2 часа, выходите из машины, проветривайте салон;
— имейте с собой запас питьевой воды;
— если в машине нет кондиционера, совершайте поездки утром или вечером;
— при хронических заболеваниях лучше вовсе воздержаться от дальних поездок в дневное время, особенно в жару;
При первых признаках недомогания следует остановиться, отдохнуть и, при необходимости, вызвать скорую помощь. При происшествиях о помощи можно попросить по номеру «112».