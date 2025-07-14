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Жительница Самары обвиняет врачей в гибели новорожденного сына

Жительница Самары обвинила медиков в смерти своего новорожденного сына.

Жительница Самары обвинила медиков в смерти своего новорожденного сына. По информации Telegram-канала «ЧП Самара», роды прошли в одном из городских родильных домов, но по неизвестным причинам спасти малыша не удалось.

Женщина заявила в соцсетях, что ребенку «не оставили шансов на выживание». Она также пожаловалась на грубое обращение со стороны медицинского персонала и некачественную работу врачей. Семья намерена добиться справедливости через правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы рассказывали о 34-летней жительнице Самарской области, которая лишилась 299 тысяч рублей из-за электронного письма от имени Федеральной налоговой службы.